Det er ikkje enkelt når pengane ikkje strekk til i kvardagen. Det veit «Ida» alt om

Den gravide kvinna har stått utan jobb sidan januar. Denne dagen måtte ho dra til matutdelinga for å sikre mat på bordet

Kasper Valestrand

– Det er litt flaut å vere her. Eg føler jo at eg står lågt nede på den sosiale rangstigen her i landet.