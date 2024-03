– Hadde du sett 15 Barbie-dokker ut her, hadde halvparten leikt med dei.

Jan Ove fortel at gjengen i Frender MC ikkje er ein såkalla «einprosent»-klubb, men at det er ein plass der motorinteresserte menneske kan ha det kjekt i lag.

– Dei spurde om eg ønskte å starte opp noko lokalt her. Det sa eg ja til, så no driv eg på med å gjere om kjellarstova til pub.

Det er utruleg kva som kan bli ein koseleg bar, berre ein er kreativ nok. Her får ein skikkeleg klubbstemning. Foto: Henrik Hauken

Samlingsplass i kjellaren

Med svidd palle, har han fått bar. På veggane lyser 60-talsidol og ei tavle der folk som ønskjer å bli med, kan skrive opp namnet sitt.

– Vi er her nokre timar, og kosar oss med kaffi og vaflar, Red bull og Pepsi, fortel Jan Ove.

Rus er ikkje lov, men på fredagstreffa i Samnanger har det hendt at det blir ein øl for dei som ikkje køyrer. Fyll er totalt uakseptabelt.

Annankvar søndag er dørene til kjellaren til Jan Ove ope for dei som ønskjer å bli med i klubben.

– Her er alle velkome. Vi har også avdeling for bil. Det spelar inga rolle kva for sykkel eller bil du har. Du treng ikkje Harley eller gammal amerikanar for å vere medlem hos oss.

– Det er det som gjer klubben unik i forhold til mange andre.

Foto: Henrik Hauken

Familiekos og håp om nye vener

Nesten heile familien til Jan Ove er med. Også dottera, som nett har fått seg lappen på lettsykkel.

– Ho har ein 125 kubikk, og det er meir enn godt nok til å vere med i klubben. I sommar skal vi på Noregstur. Då er det dei med den lågaste farta som bestemmer tempoet. Alle skal køyre samla, og vi stoppar og hjelper kvarandre om nokon punkterer eller får andre problem.

Foto: Henrik Hauken

– Kva er det som er så fint med MC?

– Det er fridom, lufta og naturen. Du sit ope.

Til no har klubben berre eit fåtals medlemmar, men målet til Jan Ove er å få ein fast gjeng på 15–20 stykk.

– No skal eg lage benkar, svi og lakke dei, for å lage bord til terrassen. Då kan vi vere ute når det er fint vêr.