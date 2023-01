God flyt i bassengdraumen: Alverbadet har samla inn nok pengar til å stupe inn i neste fase

Om alt går vegen, så kan det verte bading i Knarvik i 2025.

Denne veka kom gladmeldinga om at første del av kronerullinga for Alverbadet var i boks. Eit bidrag på 200.000 kroner gjer at målet om 800.000 kroner til prosjektering er nådd, og vel så det.

No er initiativtakarane klare for neste steg.