Korresponderer ikkje med buss: – Litt rart med eigen buss opp til senteret

På veg heim sat Reidar og dei andre passasjerane i bussen på kaia, og venta på at klokka skulle gå.

Dei to ekstra minuttane med ventetid, gjer til at bussen på den 700 meter lange ruta, ikkje korresponderer med bussen vidare. Han går nemleg to minutt før bussen frå kaia kjem.