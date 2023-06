Innfører ekstraordinært forbod mot bruk av eld utandørs

Brannvernet strammar inn for utandørs eld i Alver, Austrheim og Modalen, slik Bergen og ein del andre kommunar rundt har gjort.

Sankthansbål frå Hundvin tilbake i 2018. Slik blir det neppe i år.

Kommunane Alver, Austrheim og Modalen innfører eit ekstraordinært forbod mot bruk av eld utandørs i perioden 16. juni kl. 18 til og med 30. juni.

Det opplyser brannsjef i Nordhordland brann og redning, Karl Johannes Romarheim, i ei pressemelding. Nordhordland brann og redning dekker dei tre nemnde kommunane.

– Det er no så tørt at all bruk av eld utandørs representerer ein brannfare, opplyser Karl Johannes Romarheim i Nordhordland brann og redning.

– Svært stor brannfare

«Bakgrunnen for innføring av denne lokale forskrifta er den svært store brannfaren i terrenget i Vestland fylke. Det fine vêret har ført til at det er svært tørt i fleire område i regionen, til liks med store delar av Sør-Noreg elles.

Forbodet gjeld for all bruk av eld i skog, utmark og innmark og for faste tilrettelagde bålplassar, parkar og grøntområde.

Forbodet gjeld også for alle sankthansbål.»

Det blir lagt til at det framleis vil vere lov å grille i eigen hage, balkongar og terrassar. Ein må likevel vere aktsam ved eventuell bruk.

Dersom brannfaren blir vesentleg redusert, vil det bli vurdert å oppheve forskrifta tidlegare.

Gulen og Masfjorden

Same forskrift har ikkje komme i Gulen og Masfjorden, men der minner brannsjef i Gulen og Masfjorden brann og redning, Lars Jørgen Svendsen, om at det er generelt bålforbod mellom 15. april og 15. september.

«Det er normalt ikkje tillat å tenne bål, eingongsgrill, bålpanne og anna open eld i skog og utmark utan løyve frå kommunen.

Lars Jørgen Svendsen i Gulen og Masfjorden brann og redning.

I dette tidsrommet kan ein likevel gjere opp eld der det er openbert at det ikkje kan begynne å brenne. Døme på dette kan vera om det ligg snø på bakken eller at det har vore mykje nedbør over lang tid», blir det opplyst.

Det blir også understreka at gneistar kan fly langt, og at sjølv om det er vått og fuktig der ein tenner bål, så kan det vera svært tørt like i nærleiken.

Det har heller ikkje komme melding om ekstraordinær forskrift på Fedje.