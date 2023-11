Marie (19) er både lærling og kommunestyrerepresentant: – Eg vil tilråde alle å jobbe på båt

Marie Mostraum har mange jern i elden. No håpar ho fleire testar ut livet til sjøs.

At det blei yrke på båt, er ikkje tilfeldig.

– Eg kan ikkje stikke under ein stol at foreldra mine har eit rederi rederiRoslagen shipping er ein del av Mostraum Holding AS, eigd av Mary-Ann Mostraum og Jon Fredrikg Mostraum.. Så er har vakse opp med båt. Far min har alltid reist, og mor har vore på kontoret.

– Håper du ta over firmaet til dine foreldre?

– Ja, det er ikkje tvil om det, svarer Marie kontant.