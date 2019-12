Desse haldeplassane har fått nye namn

Fleire stader er det haldeplassar for kollektivtrafikk som har likt namn på tvers av kommunegrensene. Det same gjeld for Alver kommune der nokre haldeplassar finst to stadar. Derfor byter Skyss no namn på nokre av dei.

Namn tom. 10. desember Namn fom. 11. desember Kvamme (Lindås) Kvamsvegen Stølane (Radøy) Ystebøtræet Stølane (Lindås) Skjerje Nesbø (Radøy) Instebø Solvteit (Lindås) Soltveitvegen Tveiten (Radøy) Tveiten Fv. 5488 Tveiten (Lindås) Tveiten Fv. 5468 Rossnes (Radøt) Rossneset