Jørgen let kreativiteten få fritt spelerom når han byggjer båtar (abo)

Når Jørgen Isdal lagar båtar, let han kreativitet og funksjonalitet styre byggjeprosessen.

I resepsjonen i det nye kontoret til Sparebanken Vest i Knarvik heng eit tre meter stort bilete av Jørgen Isdal i båten «Leidangen»; ein farkost han har designa og bygd sjølv.

Båten har ein spiss og lang baug som stikk langt ut i lufta. Det er ikkje tilfeldig. Tanken er at båten skal kunne køyrast rett opp i fjøra for enkel ilandstiging langs kysten. Under baugen er det stålsverd som fungerer som mothakar, så båten hektar seg fast i land.