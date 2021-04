Slik vil dei førebyggja negativ trafikktrend

Frå 2005 til 2010 mista dei fleire ungdomar i alvorlege trafikkulukker. No ser dei at problemet med stygg køyring, høg fart og utfordring av kvarandre i trafikken, har begynt å ta seg opp att.

– Me opplever at det kjem bilar frå heile regionen for å leika seg på vegen og parkeringsplassar, seier ungdomskoordinatoren.