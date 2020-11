Huset på Seim er akkurat solgt. Kjøper måtte ut med nesten fire millioner kroner.

Seimsstranda 450: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©2020 Norkart, Geovekst og kommunene.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Denne artikkelen er automatisk laget, og ikke skrevet av redaksjonelle medarbeidere i Strilen. Opplysningene hentes fra offentlige tinglysinger og Eiendom Norge. Geografisk inndeling tar i hovedsak utgangspunkt i postnummer.

En eiendom på Seim ble solgt for 3.750.000 kroner 12. november. Selger av huset i Seimsstranda 450 er Ann Kristin B. og Bjørn Åge Spurkeland. Boligen, som ble bygget i 1981, er 167 kvadratmeter.

Andre salg i nabolaget

Dette er det andre boligsalget innen en radius på en kilometer hittil i år.

Det er solgt 22 eiendommer på Seim hittil i år. Snittpris pr. kvadratmeter blir 27.245 kroner. Snittet i distriktet i Vestland fylke i siste kvartal er 23.014 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Ønsker du å lese flere saker om salg i nærområdet? Du finner alle de siste salgene på Seim her.

Et hussalg er også registrert i nærheten tidligere under året. Eiendommen i Seimsstranda 531 ble solgt for 3.625.000 kroner.

Seim: Denne illustrasjonen viser flyfoto av det aktuelle området. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©2020 Norkart, Geovekst og kommunene

Slik er prisene i Vestland fylke nå

Prisene for boliger i de mindre kommunene i Vestland fylke steg med 0,70 prosent siste kvartal. I snitt må kjøper ut med 23.014 kroner pr. kvadratmeter. Bergen og de største omegnskommunene er ikke inkludert i disse tallene.

Det ble i løpet av 3. kvartal lagt ut 513 boliger for salg i distriktene. 548 boliger ble solgt. Det er 156 flere solgte og 44 flere lagt ut sammenlignet med samme tid i fjor.

I gjennomsnitt lå boligene ute for salg i 90 dager før en handel ble fullført.

Boligene i de mindre kommunene i Vestland fylke gikk i snitt for 0,80 prosent mindre enn det prisantydning tilsa de siste tre månedene.

Topp ti-salg siste måned

Her er en løpende oversikt over de dyreste boligkjøpene i Alver kommune de siste 30 dagene.

Nedre Alver 19, 10.500.000 kroner Veråsvegen 162, 7.900.000 kroner Moldekleivmarka 43, 5.795.000 kroner Langheiane 75, 38. seksjon, 5.670.000 kroner Klubben 94, 5.650.000 kroner Ikenberget 22A, 5.450.000 kroner Langhøyane 73, 4.500.000 kroner Apalen 23, 4.500.000 kroner Elvavegen 12, 4.320.000 kroner Isdalstøbakken 93, 4.100.000 kroner

Seimsstranda 450 er nummer 13 på denne listen.