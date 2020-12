Boligen i Austfjordvegen er akkurat solgt - dette ble prisen

Austfjordvegen 2647: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©2020 Norkart, Geovekst og kommunene.

Publisert: Publisert: 29. november

Denne artikkelen er automatisk laget, og ikke skrevet av redaksjonelle medarbeidere i Strilen. Opplysningene hentes fra offentlige tinglysinger og Eiendom Norge. Geografisk inndeling tar i hovedsak utgangspunkt i postnummer.

Et hus i Austfjordvegen 2647 på Masfjordnes er solgt for 1.380.000 kroner.

Kjellaug Torill Merkesdal er selger av huset, og eierskiftet ble registrert 27. november.

Andre salg i nabolaget

Dette er det andre boligsalget innen en radius på en kilometer hittil i år.

Det er solgt tre eiendommer på Masfjordnes hittil i år. Snittpris pr. kvadratmeter blir 10.821 kroner. Snittet i distriktet i Vestland fylke i siste kvartal er 23.014 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Ønsker du å lese flere saker om salg i nærområdet? Du finner alle de siste salgene på Masfjordnes her.

Et hussalg er også registrert i nabolaget tidligere under året. Eiendommen i Austfjordvegen 2638 ble solgt for 2.438.000 kroner.

Masfjordnes: Denne illustrasjonen viser flyfoto av det aktuelle området. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©2020 Norkart, Geovekst og kommunene

Slik er prisene i Vestland fylke nå

Prisene for boliger i de mindre kommunene i Vestland fylke steg med 0,70 prosent siste kvartal. I snitt må kjøper ut med 23.014 kroner pr. kvadratmeter. Bergen og de største omegnskommunene er ikke inkludert i disse tallene.

Det ble i løpet av 3. kvartal lagt ut 513 boliger for salg i distriktene. 548 boliger ble solgt. Det er 156 flere solgte og 44 flere lagt ut sammenlignet med samme tid i fjor.

I gjennomsnitt lå boligene ute for salg i 90 dager før en handel ble fullført.

Boligene i de mindre kommunene i Vestland fylke gikk i snitt for 0,80 prosent mindre enn det prisantydning tilsa de siste tre månedene.