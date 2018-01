Lastebil kjørte av vegen og kvelva

Politi og redningsetatar har like over klokka 11.00 rykka ut til ei trafikkulukke på Frekhaug. Også Luftambulansen vart tilkalla.

Brannvesenet melder at det er tale om ein lastebil som har velta, og politiet opplyser at sjåføren er fastklemt. Ei oppdatering klokka 11.38 seier at sjåføren no er fri frå kjøretøyet, og skal ha vore meir innesperra enn fastklemt. Sjåføren er bevisst.

Anne-Lise Nordpoll

Det er ein lastebil med stein som har velta, og tatt med seg ein stolpe langs vegen. Eit hjul frå lastebilen ligg eit stykke unna

Ulukka har skjedd på fylkesveg 564, mellom Krossnessundbrua/Fossekrysset og Frekhaug. Vegen er stengt på grunn av ulukka, og trafikken vert dirigert via Fosse og Sagstad.

– Me veit førebels ikkje kva som har skjedd. Lastebilen låg velta i grøfta då me kom til staden. Sjåføren var bevisst, men han var innesperra og måtte skjærast ut. Han er sendt til sjukehus med luftambulanse, seier Kurt Inge Hordvik, i Nordhordland lensmannsdistrikt på ulukkesstaden.