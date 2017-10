Blei påkjørt på Radøy - saknar eigaren sin

I dag fekk politiet melding om ein påkjørt katt i Austmarka. Dei slo fast at den kanskje hadde knokke ryggen

– Etter ei rask og øm pasientundersøking, kunne me konstatera at det var liv laga i katten og at den forhåpentlegvis berre treng ein god dose kjærleik og kvile, seier politibetjent Jan Kåre Aasmyr.

Katten blir beskrive som veldig snill.

– Me kjørte difor katten eins ærend til Dyrebeskyttelsen og dyrlegen på Tertnes i håp om betre tider.

Eigarar av katten blir beden om å ta kontakt med Tertnes Dyreklinikk og/eller Dyrebeskyttelsen.