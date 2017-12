Veret stoppar Melderskin

Det melder reiarlaget Norled i morgontimane fredag 8. desember.

Første melding var at uveret stoppa drifta i begge sambanda, men så kom det melding om at M/F Fedjefjord går frå Fedje klokka 07.30. Norled minner samstundes om at sambandet kan bli innstilt igjen på kort varsel, på grunn av vind.

Varsel på SMS

Reiser du mykje med desse ferjene kan det vera greitt å bli varsla direkte frå Norled til mobilen din. Du kan abonnera på deira SMS-varsling.

For sambandet Fedje-Sævrøy sender du meldinga «Norled varsle 1021» til nummeret 2077. For å melda deg av tenesta sender du «Norled stopp 1021» til 2077.

Melderskin og båten

Tilsvarande kodar for Leirvåg-Sløvåg er 1020, og for båtruta Knarvik - Frekhaug - Bergen (Nordhordlandsruta) er koden 2031.