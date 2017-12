Leirvåg-Sløvåg, Lavik-Oppedal og Sævrøy-Fedje har alle hatt innstillingar i morgontimane. Det melder reiarlaget Norled i morgontimane fredag 8. desember.

Innstillingar i Sogn

Det kom tidleg melding om at Leirvåg-Sløvåg blei innstilt, medan M/F Fedjefjord kom i gang igjen frå klokka 7.30. På Lavik-Oppedal-sambandet gjekk avgangane 7.30 og 8 ut og i etterkant blei det meldt at ferje B er innstilt inntil vidare.

Norled minner samstundes om at sambanda kan bli innstilt igjen på kort varsel, på grunn av vind.

SMS-varsel

Reiser du mykje med desse ferjene kan det vera greitt å bli varsla direkte frå Norled til mobilen din. Du kan abonnera på deira SMS-varsling.

For sambandet Fedje-Sævrøy sender du meldinga «Norled varsle 1021» til nummeret 2077. For å melda deg av tenesta sender du «Norled stopp 1021» til 2077.

Tilsvarande kodar for Leirvåg-Sløvåg er 1020, 1046 for Lavik-Oppedal og 2031 for hurtigbåten Knarvik - Frekhaug - Bergen (Nordhordlandsruta).