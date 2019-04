Alle nødetatane inkludert luftambulanse rykte måndag formiddag ut til Kjevikdalen i Lindås etter melding om at ein person vart funnen livlaus.

Nødetatane kom raskt til staden, men livet stod ikkje til å redde. Omstenda rundt hendinga er så langt uklare.

– Vi rykte ut på melding om at ein person var fastklemt. Vi er på staden med to stasjonar, seier Helge Lund, vaktkommandør ved 110 Hordaland klokka 13.05.

Vegtrafikksentralen melde klokka 12.47 at fylkesveg 57 var stengt. Grunnen var at luftambulansen må lande i vegbana. Strilen sin mann på staden opplyste at det då begynte å bli ein del køar i området.

Ikkje lenge etter, klokka 13.10, melde politiet at vegen var open for trafikk igjen.