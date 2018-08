Like over klokka 23 i kveld fekk 110-sentralen melding om brann på Mongstad, og eit stort mannskap vart sendt ut. Både brannvernet som er stasjonert inne på anlegget og mannskap frå stasjonane i Austrheim og Lindås vart varsla.

Fekk raskt kontroll

– Me har store mannskaper på plass, og brannen er alt sløkt, opplyser Tore Fanebust ved 110-sentralen i Bergen til Strilen klokka 23.23

Han kan ikkje seia noko om kvar brannen starta, anna enn at det var inne på anlegget.

Alarmen som varslar om evakuering av anlegget har gått.

– Anlegget er evakuert og det er ikkje meldt om personskade.

Folk i området fortel til Strilen at det først small, som ein eksplosjon og at det deretter var synlege flammar. Bildet over er tatt no i kveld. Då bildet vart tatt var det ingen synlege flammar, men blålysa til utrykningskjøretøy er synlege på bildet.

Ingen fare no

– Alt er under kontroll no. Alarmen gjekk litt over klokka 23 fordi det brann i ei pumpe. Brannen oppstod i samband med at ein kjørte opp deler av anlegget som har vore stengt. Brannen vart raskt sløkt. Evakueringsalarmen gjekk slik rutinene er ved slike hendingar og nødvendige naudetatar vart varsla slik dei skulle. Ingen er kome til skade, og det er me glade for og situasjonen er altså under kontroll. Det er ingen fare no, opplyser kommunikasjonsrådgjevar Elin anne Isaksen i Equinor til Strilen rundt midnatt.