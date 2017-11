Har du framleis ikkje byta til vinterdekk? Då bør du for all del la bilen stå i ro når det er fare for at det frys på, og det er det i kveld.

Vest politidistrikt melder at det er glatt fleire stader i distriktet. Politiet har alt delt ut fleire bøter til bilistar som har kjørt på sommardekk på glatta, og dei minner om at bilane skal vera skodd etter forholda.