Det var Trond Ivar Steine Børve, 19 år gammal, frå Ullensvang, som omkom under dykkarulykka i Lindås søndag, melder politiet.

Faren melde frå

Det var søndag formiddag at hovudredningssentralen (HRS) fekk melding om at ein fridykkar vart meldt sakna i området kring Engholmen og Ådnøya i Lindås kommune.

Den unge mannen skal ifølge BT ha frigjort seg frå lina under dykket. Då han ikkje kom opp igjen skal mannens far ha slått alarm og kontakta naudetatar.

I 11.30-tida vart ein større redningsoperasjon sett i gang av HRS. Området dykket vart utført ligg ved dei to øyane Engholmen og Ådnøya, som ligg like utanfor Risøyna. Innsatsen blei i hovudsak styrt frå Njøten i Austrheim, og både naudetatar og frivillige jobba aktivt for å finna den sakna mannen. Både båtar, helikopter og hundepatrulje blei sett inn i søket.

– Me hadde både redningsskøyte og fleire båtar ute, seier lensmann Kjell Idar Vangberg.

Obduksjon

Til slutt gjorde dykkarar frå brannvesenet funn av ein person. Det vart kort tid etter slått fast at det var den sakna som var funnen omkommen.

Lensmann Kjell Idar Vangberg vil ikkje uttala seg om kva som kan ha skjedd, og peika på at mannen blei obdusert måndag.

Saka blir no etterforska.

– Me har snakka med dei som er nødvendig å prata med, seier han.