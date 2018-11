– Personen som sat fastklemt er frigjort og vert frakta med luftambulanse til sjukehus. Personen gjekk sjølv til båra, melder politiet sin operasjonssentral i Bergen.

Naudetatane fekk melding om ulukka klokka 07.42.

Meldinga gjekk ut på at to bilar og to personar var involvert, og at ein av desse to personane sat fastklemt.

Ulukka har skjedd rett sør for tunnelen på Fv 57 ved Hundvin