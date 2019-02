Måndag skal formannskapet i Masfjorden handsama ei klagesak som betyr mykje for det unge paret.

– Visst me ikkje får medhald, så veit eg ikkje kva me skal gjera. Me har ingen plan B, seier Sørensen.

Sektsgarden til Martin

Ho og Matre driv Håjen gard like ved kaien og det gamle hotellet på Matre. Det er slektsgarden til Matre.

Garden består av fleire teigar. Dei har beiteareal og areal i fjellet oppover i Matresdalen, men på sjølve Matre har dei berre ein liten teig. Kvar einaste meter av den er viktig for at dei skal få realisert planane sine.

Nedanfor våningshuset ligg eit areal dei brukar til innhegning for hestane sine. Dei vil framleis ha dyr der. I tillegg vil dei reisa eit bygg som kan vera ein base for all aktivitet på garden.

– Me vil utforma det som eit gardstun med tilhøyrande bygg, der me har plass til gardsbesøk, kafe, gardsbutikk m.m. Det må liggja sentralt og dette er perfekt plassering for ulike kulturarrangement, seier dei.

Problemet er at arealet er regulert til bustadføremål. Kommunen har sagt nei til å gje dispensasjon frå reguleringsplanen.

Paret har klaga og håpar at politikarane vil gjera om på det.

Mangel på bustadar

Kommuneadministrasjonen har grunngitt avslaget med stort behov for nye bustadar på Matre og lite teneleg areal til dette.

«Kommunen har som eit av sine mål å styrkja folketalet, og hovudføremålet med planarbeidet er å leggja til rette for bustadutbygging. Grunna nærleik til arbeidsplassar, skule og barnehage er det viktig med bustadutvikling i området. Tiltaket vil då forstyrra andre interesser som kommuneplanen er meint å ivareta», heiter det i eit brev paret har fått.

– Må kunna løysast

– Me ser utfordringa til kommunen. Det er klart det er viktig å få bygd bustadar på Matre, men det er muleg å unngå dette arealet, seier Matre.

Han argumenterer med at det er andre tomtar i nærleiken som er regulert til bustadføremål og som framleis ikkje er utnytta.

– Me har føreslått at me kan skilja ut ei tomt frå garden til bustad. Dette håpar me kan bøte litt på tapet av bustadareal for kommunen , seier han.

Dei pussar opp våningshuset no for å få rom som kan brukast til utleige til turistar og arbeidsfolk som er på Matre ein kortare periode. Det kan også betra situasjonen.

Anne-Lise Nordpoll

– Får så mykje meir

– Gode aktivitetar og fleire arbeidsplassar er viktig for at folk skal bli buande. Det er nettopp det me prøver å få til. Me vil byggja opp eit tilbod til fastbuande med open gard, ridetimar, spennande dyr og gardsprodukt, og eit turisttilbod som kan koplast opp mot satsinga i Stordalen, seier Sørensen og held fram:

– Me har alt fått stor respons på aktivitetane våre, og dette er berre starten. Får me omregulera arealet, så får kommunen noko mykje meir verdifullt enn eit rekkehus. Me har dei same interessene som kommunen. Me vil ha fleire folk hit.

No håpar dei at politikarane ser verdien av planane deira.

Kommunen sin saksbehandlar har fått artikkelen til gjennomlesing. Han ønskjer ikkje å kommentera saka no, men viser til sakspapira til formannskapsmøtet som skal vera tilgjengeleg på kommunen sine nettsider.