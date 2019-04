Har du tips frå trafikken gjennom påsken? Kontakt Strilen på tlf 971 51 020, desk@strilen.no eller via Facebook.

Påskehøgtida og -ferien er i gang for mange. For resten, utanom dei heltane som må jobba dei raude dagane, er gjerne onsdagen dagen ein kan ta nokre dagar påskefri.

Mange har reist

Det betyr blant anna meir trafikk på vegane, utan at ein ventar dei største problema, seier trafikkoperatør Katrina Kvåle hos vegtrafikksentralen (VTS).

– Me forventar ein del folk og litt trykk på ettermiddagen, men me ser at ein god del reiste før helga.

Sjølv har VTS bemanna greitt opp med folk onsdag. Men erfaringa tilseier at det er på heimfarten folk kan måtte smøra seg med tolmod.

– Me såg i fjor at utfarten spreidde seg, men så skal mange heim samtidig, seier Kvåle og peikar på veret som ein faktor som speler inn når folk vender snuten heimover.

I kartet under kan du sjå trafikkbildet i Nordhordland og Gulen. Grønt betyr at trafikken flyter fint, raudt betyr kø.

Fine, berre vegar

Alle dei største vegane og fjellovergangane er opne, så det skal litt til for at det blir problem. Du kan også bruke vegvesenet sine sider for å sjå ståa.

Strilen.no vil sjølvsagt også oppdatere om det skjer noko langs vegane våre:

Trafikk og hendingar: Her melder me det siste som skjer lokalt i trafikken, men også anna nytt som brannar og redningsaksjonar.

