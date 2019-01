Desse innlegga vart mest lest i 2018

1. Fisken i fjorden er alt full av oppdrettsfôr. Han er knapt nok brukande til kattemat.

I oktober fekk Øystein Angelskår åtte paler med magen full av oppdrettsfôr, og det er ikkje første gongen.

I eit lesarbrev skriv Angelskår at han er sterkt imot utviding av oppdrettsanlegget i Osterfjorden.

2. Me må gje familiane ro

2. Me må gje familiane ro

I januar 2018 kom dommen i ei særs stygg sak. Ein tidlegare lokalpolitikar frå Nordhordland blei dømt for overgrep mot tre mindreårige jenter.

I dette innlegget forklarer Strilen-redaksjonen kvifor ein har omtala saka, og kvifor ein har vore sparsam med detaljar om hendingane.

Les innlegget her.

3. En rådmann som kan ha sparket seg selv

I dette innlegget avviser kommunelegen på Fedje utspelet til den tidlegare-rådmannen og NRK om at det skal vera samarbeidsproblem mellom kommunelegen og sjukeheimen.

Innlegget kom i kjølevatnet av at rådmann Ingebjørg Vamråk vart oppsagt på dagen etter eit vedtak i kommunestyret i Fedje i mai.

Les innlegget her.

4. Dyremishandling angår oss alle

I mai 2018 skreiv Strilen ei sak om at politiet etterforska ei hending der ein katt skal ha blitt drepen av ungdomar i Austrheim.

Birgitte Fineid, veterinærfagleg rådgjevar i Dyrebeskyttelsen Norge, skreiv dette innlegget etter at saka blei publisert.

«Vi må alle være den brysomme «nabokjerringa» som melder ifra når vi mener noe er galt».

Les innlegget her.

5. Når kommuneoverlegen blir ein helsefare

Lege Ola Jøsendal var redd for innbyggjarane si helse når alarmen måtte gå.

6. Bukken og havresekken i Alver kommune

6. Bukken og havresekken i Alver kommune

Dette innlegget er skrive av 18 tillitsvalde i Alver kommune. Dei reagerte på at politikarane ville bruka meir pengar på seg sjølve.

Kor umusikalsk er det mogleg å vera, spør dei.

Les innlegget her.

7. Om uformell makt, taushet og avskjedligelse av en rådmann

Dyveke Buanes, distriktsredaktør i NRK Hordaland, svarar her på eit innlegg frå kommuneoverlege Ernst Horgen.

Innlegget kom i kjølevatnet av at rådmann Ingebjørg Vamråk vart oppsagt på dagen etter eit vedtak i kommunestyret i Fedje i mai.

Her forklarer Buanes kvifor NRK skreiv om saka.

Les innlegget her.

8. Bygden som klarer seg alene

«Siden 1. januar 1964 har området fra Skurtveit til Skjelanger - kalt Nordom fjellet på folkemunne - lagt mer eller mindre brakk i utviklingen», skriv Roy Tore Skaar i dette lesarbrevet.

Han skriv vidare at Nordom fjellet er ein eigen «kommune» i kommunen.

Les innlegget her.

9. Treng vi ei ny kyrkje på Frekhaug?

Debatten går høglydt om den planlagde nye kyrkja på Frekhaug.

I dette innlegget forklarer Ruben Sæle kvifor han meiner det er ei god investering for heile befolkninga.

Les innlegget her.

10. – Toppen av frekkhet av Senterpartiet

Når Senterpartiet angrip FrP for rekordhøge bompengar og bensinprisar er det toppen av frekkhet, skriv Dag Erik Hagesæter i Alver Frp, og legg til:

– Her i Nordhordland har Senterpartiet stemt for alle bompengepakkene, og har dog vært en av de sterkeste forkjemperne for bompenger.

Les innlegget her.