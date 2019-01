Vest politidistrikt melder klokka 16.50 at ein bil har hamna på taket i Skarsvegen i Alversund i Lindås kommune.

Naudetatane er no på veg til staden.

Politiet melder at bilen ligg utfor vegen og har stoppa i eit tre. Det er fare for at bilen kan rulla vidare.

Ved Vest politidistrikt sin operasjonssentral får Strilen opplyst at det har kome ein stor stein i vegen, som no er stengt for trafikk. Uhellet kan ha skjedd fordi sjåføren svingte unna steinen. Sjåføren framstår som uskadd.