No må også elbilane betala bompengar i Bergen

Det er Bergens Tidende (linken krev innlogging) som skriv dette tysdag. Det har lagt i korta at dei med elbilar må betala når andelen nullutsleppskjøretøy gjennom bompengeringen passerer 20 prosent. I september 2017 var andelen over 13 prosent, i juni godt over 17 prosent, og grensa på 20 prosent vil med dagens vekst verta passert våren 2019.

Nullutsleppskjøretøy er summen av elbilar og hydrogenbilar, der elbilar utgjer størsteparten.

Takstane er etter siste omlegging 1. juni 2018 slik at det for dieselbilar må betalast 54 kroner i rushtida, og 29 kroner elles. For bensinbilar skal det betalast 49 kroner i rushtida, og 24 kroner elles. Nullutslepp (elbiler og hydrogen) passerer i dag gratis, men frå våren må ein rekna med å betala 20 kroner i rushet, og ti kroner ellers.

Rushtid er kvardagar klokka 06:30 – 09:00 og klokka 14:30 – 16:30. Rushtidsavgifta vart innført 1. februar 2016.