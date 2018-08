Klokka 07.45 torsdag melde Norled om stopp i ferjedrifta i sambandet over Fensfjorden.

Stoppen skuldast svikt på ein hjelpemotor, og driftsleiar i Norled Inge Andre Utåker opplyste at det kunne ta lang tid før sambandet var i drift igjen. Det vart sett inn skyssbåt som erstatning for nokre av avgangane, men ikkje på langt nær alle.

Skyssbåten som gjekk på morgonen måtte tilbake i anna oppdrag, og så var det ikkje båt i ruta igjen før avgangen frå Sløvåg 12.45.

– Me bemannar no reserveferja Bjørnefjord, for å segla den nordover frå Sunnhordland. I tillegg ser me på om det er mogleg å reparera hjelpemotoren på MF Melderskin. Men det vil nok gå mange timar uansett, sa Utåker til Strilen torsdag føremiddag.

Torsdag ettermiddag er det klart at reserveferja skal vera på plass frå klokka 17.15, som er avgang frå Leirvåg.