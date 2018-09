Hordviktunnelen har vore stengt sidan i 16-tida då ein lastebil tok oppi taket og gjorde ein del øydeleggingar. Same lastebilen gjorde litt seinare skade i Fløyfjellstunnelen slik at den også måtte stengjast.

No er siste nytt frå Statens vegvesen at det er står så mange bilar i Eidsvågstunnelen på grunn av køen som har hopa seg opp etter dei to andre ulukkene, at også den måtte stengjast.