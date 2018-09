Vogntog skapte timevis med kø

Ulukka førte straks til lange køar i begge retningar.

Litt seinare gjorde same lastebilen skade i Fløyfjellstunnelen slik at den også måtte stengjast. Dermed vart det så lange køar at Eidsvågtunnelen også måtte stengja på grunn av bilar som hopa seg opp.

Eidsvågtunnelen opna igjen klokka 19 og Hordviktunnelen klokka 19.30. E39 Fløyfjelltunnelen i sørgående retning, i Bergen, er framleis stengt på grunn av opprydningsarbeid. Det vil han ifølgje Statens vegvesen truleg bli i nokre timar til. Anbefalt omkjøring er E16 om Arna og Fv580 Nesttun.