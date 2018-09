Naudetatane fekk melding om trafikkulykka i Ådlandsvegen i 18.30-tida søndag.

110-sentralen melde tidleg om at det var ein front-mot-front-kollisjon, men av den mindre alvorlege sorten. Alle involverte skal tidleg ha komme seg ut av kjøretøya.

Hendinga skjedde i nærleiken av Gaustad, og alle naudetatar rykka ut på meldinga. Éin person skal ha blitt tatt med til legevakt.

– Det er to bilar som er kjørt i kvarandre på ein bakketopp. Det skal ikkje ha vore stor fart, den eine av bilane skal ha stått nesten stille. Me er på veg tilbake no, opplyser 110-sentralen i Bergen klokka 19.20.

Rundt klokka 19.15 er vegen igjen opna. Den eine bilen klarte ein å rygga ut av vegbana, medan den andre bilen etter sigande skal ha blitt løfta ut av vegbana av ti personar som var på staden.

Bergingsbil blei også rekvirert.