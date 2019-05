Lange køar ved Lyngfjelltunnelen

Fleire som har ringt Strilen, fortel at dei har ringt Vegtrafikksentralen utan å få noka forklaring. Men dette skuldast nok kommunikasjonsproblem. For Mariann Kråkenes Jørgensen i Statens vegvesen fortel til Strilen at dei med verknad frå klokka 06.00 onsdag 22. mai, innførte leiebilkøyring begge vegar gjennom tunnelen.

Dette har dei gjort for å gi dei som bur langs omkøyringsvegen betre forhold sjølv om det også forseinkar trafikken noko meir på Fv 57 gjennom tunnelen, forklarer ho.

– I dei siste dagane har det også vore mogleg å korta ned på avstanden, og dermed tida kolonna brukar på å køyra strekninga, legg ho til.

Ho forklarer at første byggefase i oppgraderinga av tunnelen inneber omfattende grunnarbeid i vegbana, og at ein difor må ha leiebilkøyring gjennom tunnelen på dagtid og totalstengt på natt.

– Når første byggefase er over, vil tunnelen vera open for fri ferdsle i begge retningar på dagtid og framleis totalstengt på natt, seier Jørgensen.

Strilen har stilt fleire spørsmål til prosjektleiinga om omkøyringa, men desse har dei ikkje kapasitet til å svara på før seinare. Me kjem difor tilbake med eit utvida tilsvar frå vegvesenet.