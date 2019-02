Sjå prisane nedst i saka

Frå og med 1. februar er det nye prisar som gjeld på buss og bane, etter at fylkestinget for ei stund tilbake vedtok dei nye takstane.

Vanlegvis tenker ein at nye prisar betyr prisauke, men denne gongen er det fleire som kan glede seg over at det blir billigare.

Av positive endringar kan ein blant anna lese at prisane på periodebillettar for vaksen, honnør og student går litt ned. Det blir også gratis for barn til og med 5 år (tidlegare 3 år), medan barnebillett no gjeld til og med 17-åringar (tidlegare 15 år), melder Skyss.

Prisen på enkeltbillett (kjøpt på førehand) går opp frå 37 til 38 kroner. Kjøper du om bord vil det framleis kosta 60 kroner. For barn er det høvesvis 19 og 30 kroner som gjeld.