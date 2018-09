Simen Astrup vann «Knarvikmil-bilen» til ein verdi av 270 000 kr under premieseremonien søndag.

På høgtalar

– Eg er heilt mållaus, det er heilt sjukt, var svaret frå Simen Astrup frå Fjell, då han tok telefonen i 15.30-tida søndag.

Då var han heime på Sotra og visste lite om at han skulle komme på høgtalar – på direkten og føre over tusen tilskodarar – og måtte dela sine første tankar om at han no var ein bil rikare.

Midt i middagen

Han var heime på kjøkkenet på Sotra for å laga middag då telefonen ringde. At ein av ingrediensane i middagslaginga vart ein splitter ny Ford Fiesta kom overraskande på.

24-åringen frå Sotra deltok på laurdagens tikilometer, men han hadde ikkje tru på å vinna bil, og var heilt overbevist om at det var nokon som tulla då telefonen kom.

– Eg trudde det var ein av dei eg sprang med som ringde for å spøka med meg, men eg skjønte ganske fort at det var alvor. Det er klart at eg hadde håp om ny bil, men det er så mange som spring og eg hadde i grunn lagt det frå meg etter eg kom heim i går.

Behov for ny bil

Den nye bilen, som er sponsa frå Kverneland Bil, skal brukast som bilar flest – til og frå jobb og til butikken.

– Eg køyrer ein 99-modell Toyota som syng på siste verset, så ein ny bil kjem utruleg godt med. Det blir kjekt å kunna vere litt meir høg i hatten framover med ein flunkande ny Ford.

Fårikålsfeiring

Astrup innrømmer at bilen var eit trekkplaster for å melda seg på saman med kompisane. Då han fekk telefonen var 24-åringen aleine, men seinare på søndagen venta han familiebesøk.

Han gledde seg til å dela nyheita med dei andre.

– Fårikålen står på kok, så her vert det riktig tradisjonsrik feiring av ny bil, ler den nye bileigaren.

I fjor var det Isabell Masdal som vann Knarvikmil-bilen. Ho var på veg heim frå arrangementet då telefonen ringte. Då måtte ho sjølvsagt snu på flekken.