Ketil Solvik-Olsen ferdig som samferdsleminister

No blir det endringar i regjeringsapparatet.

Til USA

– Familien vår flyttar til USA for eitt år. Kona mi har fått tilbod om ei legestilling ved eit stort barnesjukehus i Birmingham Alabama. Då denne fantastiske moglegheita dukka opp, var det berre å gripe den, seier Ketil Solvik-Olsen til Dagbladet.

46-åringen fortel at ektefellen lenge har tilpassa seg hans politiske karriere.

– Kona har ofra seg for meg, no stiller eg opp for henne. Det er ein avtale vi har hatt. Derfor takka eg nei til attval til Stortinget i 2013. Ein stortingsplass bind oss for heile perioden, seier han.

Ubåt og veg

Solvik-Olsen har fått påtrykk frå fleire, også i Nordhordland, gjennom sin periode. I juni var han på informasjonsmøte om ubåten på Fedje, og han har også vore synleg i debatten om vegsatsinga lokalt og på Vestlandet. Den siste månaden har fleire hive seg inn i debatten om regjerings vegsatsing, og Solvik-Olsen har måtte svare.

For nokre dagar sidan hadde Solvik-Olsen innlegg på trykk i Strilen, blant anna om ferjepolitikken.

– Under dagens regjering ser vi mange titalls ferjer bli oppgradert med batteripakker. En rekke ferjesamband vil få nye ferjer, med bedre kapasitet og moderne teknologi. Satsingen vil både gi bedre hverdagsreiser, og redusere miljøskadelige utslipp, skreiv han.

Også Søviknes borte

Statsministerens kontor bekreftar at det blir endringar i regjeringa fredag, men ingen namn er bekrefta. Kjelder fortel at Jon Georg Dale skal overta som samferdsleminister.

I tillegg til Solvik-Olsen trer også olje- og energiminister Terje Søviknes til side, og vil igjen gå inn i lokalpolitikken i Os. Etter sigande skal Kjell-Børge Freiberg overta ministerrolla til Søviknes.