Ny ordning for årsavgift neste år

Eig du ein bil, mc eller moped, så er du van med å få rekning på årsavgift med forfall i mars kvart år, men no er reglane endra.

Fra 1. januar 2018 vert årsavgifta erstatta av ei trafikkforsikringsavgift som forsikringsselskapa har fått i oppdrag å krevja inn.

Denne avgifta er lik uansett kva forsikringsselskap du har.

Akkurat som med årsavgifta, så vil trafikkforsikringsavgifta til staten bli bestemt av Stortinget kvart år.

I 2017 var årsavgifta 2820 kr for bensinbilar og dieselbilar med partikkelfilter. Kor mykje du skal betala i trafikkforsikringsavgift vert rekna ut ifra døgnsatsen ganger antall døgn kjøretøyet er forsikra.

Trafikkavgifta skal betalast samtidig med bilforsikringa di.

Betaler du til dømes forsikringa di i terminer så skal du også gjøre det med den nye avgiften.

Sidan rekninga du får frå forsikringsselskapet ditt no vil bli ein del høgare, så rådar mange selskap deg til å be om å få rekning kvar månad.

If Skadeforsikring opplyser på sine nettsider at dersom kjøretøyet ditt er avregistrert eller seldt før ein termin er slutt, så vil forsikringsselskapet betala tilbake det du har betalt for mykje både på forsikringa og trafikkforsikringsavgifta.

Trafikkforsikringsavgifta til staten vil følgja forsikringsforholdet. Det betyr at dersom du byter forsikringsselskap, så vil både avgifta og forsikringa stoppa opp hjå det nye selskapet og starta i det nye.