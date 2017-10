Skal granska Mongstad-lekkasje

Det var tysdag denne veka det blei slått full alarm og alle tilsette blei evakuert frå Mongstad, etter at det var meldt om ein lekkasje av nafta inne på anlegget. Nærmare hundre tilsette måtte forlata område og alle naudetatar rykka ut til staden. Det blei også gjennomført gassmålingar utan at det viste utslag.

Skal besøka Mongstad

Likevel melder Petroleumstilsynet onsdag at dei vil granska lekkasjen. I ei pressemelding skriv dei at dei vil starta undersøkingar på Mongstad denne veka.

– Målet med granskinga vår er blant anna å kartlegga hendingsforløpet og identifisera utøysande og bakomliggande årsaker for å bidra til læring og erfaringsoverføring.

Denne granskinga vil til slutt bli presentert i ein rapport.

– Denne granskinga gjer me basert på den informasjonen me har fått så langt i saka. Viktigaste for oss er å få fram informasjon, seier pressekontakt i tilsynet Øyvind Midttun.

Vil sjå etter likskapstrekk

Han fortel at Petroleumstilsynet ser på dette som ei alvorleg hending.

– Har tidlegare hendingar i Statoil, på Mongstad og andre stadar, hatt noko å seia for denne granskinga?

– Det har ikkje hatt noko å seia for denne konkrete hendinga sånn sett, men i granskingsarbeidet vil me ha i mente at det har vore hendingar på Mongstad før, for å sjå om det er likskapstrekk og koplingar, seier Midttun.

I oktober i fjor blei over 600 evakuert då alarmen gjekk på Mongstad etter utslepp av hydrogengass. I ein knusande rapport blei det slått fast at det var fare for liv og helse då hendinga fann stad.

Ifølge NRK har Statoil starta interngransking og politiet oppretta sak etter episoden tysdag.