Skjærgårdsfisk Visningssenter, Kilstraumen Brygge og West Sea Shipping slår seg saman for å skapa eit nytt reiselivsprodukt. 14. februar arrangerer dei visningstur til Nordhordland.

Starten er frå Dreggekaien i Bergen sentrum, der den påmeldte gjengen kan gassa seg i smaksprøver av laks før dei kjem til oppdrettsanlegget.

Hos Skjærgårdsfisk Visningssenter blir det omvisning på anlegget, og ikkje minst ein tur ut til merdene. Her vil dei vil få sjå korleis havbruk fungerer på nært hald, og vil få fortald korleis Noreg har blitt ein stor sjømatnasjon.

– Må bli oppdaga

Etter eit utebesøk i Radøy kommune går turen vidare til eit noko meir innebesøk hos Kilstraumen Brygge i Austrheim kommune. Dagleg leiar Solveig Lerøy set stor pris på at dei legg turen innom dei.

– Vi har lenge ønskt at alle dei flotte områda i Nordhordland skal bli meir oppdaga av turistar. Vi får mykje besøk frå Bergen og kommunane rundt, for blant dei er vi ganske kjende. Besøk frå utanlandske turistar skjer berre sporadisk, seier Lerøy, som i fjor opplevde ein auke på 25 prosent samanlikna med året før.

– Så ein slik laksesafari er ein god måte å få presentert dykk på?

– Ja, veldig. Dette vil bidra til å gjera dette området meir kjend for turoperatørar, cruiseturismen og andre aktørar i den internasjonale reiselivsmarknaden. I dag reiser turistane som kjem til Bergen nesten rett til Hardanger og Sognefjorden. Nordhordland er minst like bra, smiler Lerøy.

Fekk full pakke

Ho meiner Nordnordland har like vakker natur, ein fantastisk skjærgard med mange flotte øyer, nydelege solnedgangar og unike fiskeplassar.

– Vi hadde nyleg ei gruppe med franske turistar på besøk. Då dei kom hadde det lagt seg litt is på fjorden, og dermed fekk dei oppleva knakinga då båten knuste isen. Ekstra spennande var det at dei fekk oppleva å sjå ei ørn. Dei fekk full pakke, og dei var godt nøgde. Verdien av at dei fortel andre kva dei har opplevd er svært høg, seier Lerøy.

Utfordringa for stader som Kilstraumen Brygge er at dei har svært godt besøk frå mai til august, medan det er langt mindre dei åtte andre månadene av året. Det håpar Lerøy kan endra seg med å bli betre kjend internasjonalt.

Ny vekst i år

– Vår- og sommarmånadene står får halvparten av årsomsetninga. Å få auka belegget dei åtte andre månadene vil skapa endå fleire arbeidsplassar i ei slik arbeidsintensiv næring som vi er i, Lerøy.

– Så du har tru på endå meir vekst i åra framover?

– Ja, vi legg opp til nye 20 prosent vekst i år, men vi er jo litt avhengige av bra ver. Dei fantastiske vekene i fjor sommar hadde vi svært besøk, både av overnattingsgjestar og svært mange som kom i båt, seier Lerøy.