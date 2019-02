– Dette er aktørar som har gått saman om eit heilt nytt produkt som er retta inn mot gruppereisemarknaden. Dette er ein eigen marknad der det blir gjort eigne bestillingar. Og det er ein stor marknad, seier Fjeldstad.

Han er svært godt nøgd med det påmeldt 24 personar på turen, og fleire av dei kjem frå store og viktige aktørar.

Til dømes er både Russland og cruisemarknaden er representert.

– Vi veit at fjordturar er etterspurte, ikkje minst som belønningsturar for bedrifter som gjer det bra og vil gje noko tilbake til dei tilsette. Og når desse bedriftene først er i Bergen, treng vi slike produkt å tilby dei.

– Så dette kan det bli gull av?

– Ja, no har 12 kommunar kome saman for å samarbeida, og saman er vi langt sterkare enn kvar for oss. Vi har utruleg mykje å by på, så dette har eg stor tru på, seier Fjeldstad.