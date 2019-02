Det krev mykje trening og terping for å bli god i noko. For å kome til topps i NM i brass må alt stemme. Energi, tonar, humør, utstråling og klang må vere perfekt.

– Det er jo det som er så perfekt med å dirigere Eikanger-Bjørsvik under slike konkurransar. Den homogene gruppa held roa og fokus på oppgåva uten å gå bananas. Tek du ein god dose med energi inn i dette velsmurde systemet, så får du ein gjeng vinnarar, smiler dirigent Reid Gilje.

Anders Totland

God nervøsitet

– Korleis er stemning i gruppa? For oss tilskuarar så verkar det å vere ganske muntert og jovialt?

– Det stemmer. Me bakkar kvarandre opp før me går på scena. Men Eikanger-Bjørsvik har stålkontroll på det dei drive med, så eg må jo berre få seie at det er heilt fantastisk å styre dei.

– Det kriblar vel godt før de går på scena?

– Ja, men ein skal vere litt nervøs. Då blir ein meir skjerpa.

Anders Totland

Anders Totland

– Beskriv den kjensla det er å spele foran eit ekstatisk publikum i Grieghallen, Gyda.

– Det er ei fantastisk kjensle. No har eg vore så heldig at eg har vore med ein del år, men det er like spesielt kvart år, seier Gyda Matland (41) med flygelhornet sitt.

Sidan 2004 har Manger-dama spelt for EBML.

Anders Totland

Anders Totland

– Kva er det som gjer at de er så gode år etter år?

– Me har eit fantastisk støtteapparat, gode dirigentar og solide musikarar som veit kva dei driv på med. Me har det jo òg kjekt i lag. Det er difor eg set meg i bilen kvar veke for å dra på øving.