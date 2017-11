Fleire stader vert det meldt om glatte vegar (og fortau) no i morgontimane.

For å unngå ein dårleg start på veka er det best å kjøra forsiktig, og har du ikkje fått vinterdekk på bilen er det like godt å ta beina fatt til næraste busstopp.

Og ha refleksen med deg, anten du er i bilen eller er ute og går i morgonmørket.