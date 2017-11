Fylkesveg 57 gjennom Gulen vart natt til torsdag 9. november stengt etter eit jordras ved Molde på Dalsøyra.

Etter omfattande grunnundersøkingar vart det like før helga sett i gang med utbetringsarbeid, og etter at steinmasser er fylt på inntil vegen i nedkant vart det søndag opna for trafikk forbi rasstaden.

Det vil framleis pågå arbeid på staden denne veka.