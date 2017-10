– Siste melding no er at heile hallen er full av røyk. Ein har likevel ikkje funne flammar, fekk Strilen opplyst hjå Ole Jacob Hartvigsen, vaktkommandør på 100-sentralen.

Etter å ha sjekka ei stund ved hjelp av røykdykkarar, fann ein ut at det var varmgang i ein motor knytt til ventilasjonsanlegget som forårsaka røyken.

- Tilsette i hallen har slått av anlegget og det blir lufta, opplyste vakthavande ved 20.40-tida.

Eit augevitne som kom til staden sa til Strilen at det var eit fotballag med born hadde trening i hallen då røyken plutseleg velta fram.

Både brannmannskap, politi og helse rykte ut til hallen. Det var folk som oppheldt seg der som sjølve melde frå om røyken.

– Dei meinte at røyken kom frå ventilasjonsanlegget, og starta med å evakuera hallen før brannmannskapa kom fram, sa Hartvigsen.

Ein rekna ein difor fort med at alle kom seg trygt ut.

– Brannmannskapa vil sjølvsagt leita gjennom hallen for sikkerheits skuld. Det er òg starta utlufting, og ein vil prøva å finna ut kva som er grunnen til all røyken.

Det var vd 19.45-tida at 110 alarmsentralen melde at brannmannskap måtte rykka ut til Radøyhallen på grunn av melding om røyk frå ventilasjonsanlegget.

Då mannskapa like etter kom fram til staden, oppdaga dei at det var mykje røyk i hallen, og bestemte seg for å senda inn røykdykkarar.

Ved 20.30-tida pakka mannskapa frå Lindås saman på staden.