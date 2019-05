– Det ser jo veldig lovande ut må eg seia, det kan faktisk bli litt varmt med bunad, seier vakthavande meteorolog Siri Wiberg til Strilen om nasjonaldagen.

Dei siste prognosane viser at gradestokken vil bikka 20 grader fleire stader i Hordaland.

For Nordhordland spår langtidsvarsla frå Yr og Storm litt i underkant av dette, mellom anna 18 grader i Knarvik og 19 grader på Frekhaug. Og sola skal skina over heile regionen.

– Det blir ein veldig fin, varm og sommerleg dag, slår Wiberg fast.

Ifølgje datosøk hos Yr er det 22 år sidan sist det blei målt over 20 grader på 17. mai i ved målestasjonen i Florida.

Auken i temperaturane kjem av eit høgtrykk som kjem inn over landet. Det vil bli liggande nord for Sør-Norge, men austavinden vil gi varm luft også sør. Det ser ut til at varmen vil halda fram inn i helga.