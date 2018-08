– Mannen vil ta vare på dei to hundane ei stund, men han har hund sjølv, så det var ikkje heilt optimalt med eit slikt uventa besøk, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt.

Mannen fortel at dei to hundane er lys brune og litt kvite og at han trur dei kan vera av typen Husky.

Dersom nokon saknar hundane sine, må dei ringja politiet.