Slik blir Alver sitt kommunevåpen

– Dette kommunevåpenet har ein sterk symbolverdi for Alver, seier komitéleiar for fellesnemnda Nils Marton Aadland til Alvers eigne heimesider.

Både bru og båt har historisk relevans for Radøy, Meland og Lindås, i tillegg at det også knyter kommunane saman. Det er på bakgrunn av dette at ein fall ned på dette alternativet.

Tidlegare i år gjekk Alver-kommunane ut og bad innbyggarane om å komma med forslag til kommunevåpen for Alver kommune.

– Me håpar på eit stort engasjement og har stor forventning til at her kjem mange spennande og gode innspel som vil vera verdifulle i det vidare arbeidet med kommunevåpen, uttalte Aadland då.

Og med over 270 forslag som kom inn, kan ein trygt seia at ein hadde litt å velja i.

– Det er utruleg kjekt at vi har fått så mange innspel.

Endeleg vedtak om det nye kommunevåpenet blir gjort 1. oktober i fellesnemnda, der personen bak vinnarforslaget også blir tildelt 50.000 kroner.