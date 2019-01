Norges første digitale fellesplattform for undervisningstilboda ved musea er på plass.

Det er Museum Vest som har tatt initiativet til nettsida Museumslosen. Ho er designa med tanke på å gjera lærarane sin kvardag enklare.

Med få tastetrykk kan lærarar frå småtrinn til vidaregåande finne eit breitt undervisningstilbod innan dei fleste fag.

God respons

Prosjektleiar ved Museum Vest, Gitte Bastiansen, seier i ei pressemelding at ein enkelt kan filtrere ønska sine ut frå kriteria som klassetrinn, stad og fagretning.

Bastiansen fortel vidare at dei har vore i tett dialog med lærarar i utviklingsprosessen, og at responsen har vore god.

Arbeidet med Museumslosen byrja hausten 2015 ved Museum Vest. Då var det tenkt å vera eit internt prosjekt for å samla dei sju avdelingane sine skuletilbod på ein stad.

Få med fleire!

I 2016 hadde museet ein presentasjon for lærarane.

«Dette burde dykk få med andre museer på og!», sa ein av lærarane.

Som sagt, så gjort. I dag er dei fleste musea i Hordaland, samt totalt 100 skuleopplegg, med i prosjektet.

– Opplegget gjer at me blir meir synlege og det er enklare for skulane å navigera seg gjennom havet av museumstilbod. Samstundes byggjer me eit fagleg fellesskap mellom musea, seier Bastiansen.