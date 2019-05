Adrian med i Farmen kjendis

Adrian Sellevoll blei for alvor kjend for det norske TV-publikummet med «Ex on the beach» i 2018, men det er ikkje berre skandale-TV hillesvågingen er kjend for. Han er også musikar og modell, og har mellom anna gått på catwalken for merker som Armani.

Då telefonen frå Farmen ringde, var han aldri i tvil.

– Eg har jo vekse opp med alt dette. Så då dei ringde meg, var jeg ikkje i tvil. Eg har alltid synest at Farmen er jævla kult, seier han til TV 2.

Innspelinga av fjerde sesong starta fredag på Gjedtjernet gård, som ligg ved Finnskogen i Grue kommune, utanfor Kirkenær i Hedmark.

Adrian fekk nok av reality etter «Ex On The Beach».

– Det er deilig å vere ferdig. Det har vore «jæla» mykje mas. Eg gidd heller ikkje dytte folk vekk og svarer på det eg kan. Men det er jo sjølvforskyldt; det er litt som å kjøpe nye sko, bruke dei og så gå inn å klage på at dei er blitt skitten, sa han den gong.

No er 21-åringen klar igjen. Så gjenstår det å sjå om vår lokale realitystjerne og modell kan bite frå seg i årets sesong.

Blir han den nye Lothepus?

Fakta: Dei andre deltakarane – Tidlegare stortingsrepresentant Per Sandberg (59) – Frilansjournalist og forfattar Mímir Kristjánsson (32) – TV-profil Gunilla Persson (60) – Artist Anita Hegerland (58) – Kunstnar Erik Alfred Tesaker (39) – Programleiar Triana Iglesias (37) – Forretningsmann Tommy Sharif (43) – Influenser Hanna Martine (20) – Blogger Stina Marie Bakken (26) – Artist Vidar Villa (29) – Skøyteløpar Hege Bøkko (27) X