Var du på årets Utkantfestival? Eller var du ikkje? Uansett bør du sette av litt tid for å lese, sjå og oppleve litt om «galskapen» og kjærleiken som fann stad i Skjerjehamn i slutten av juli.

Våre to journalistar kom tett på mange flotte og solbrune festivalfjes:

Sjå også videorapportane våre:

LES OGSÅ:

TERJE STEINE MJØS: Eigentleg Utkants transportsvarleg, men kanskje mest potet og altmoglegmann på festivalen. Han er høgt og lågt, men i 2015 sa det stopp. Berre 35 år gamal fekk han hjarteinfarkt og blei frakta til Haukeland i luftambulanse. Les vårt intervju med Mjøs.

MEDISINSTUDENTAR FRONTA SIKKER SEX: – Ja, eg trur folk har sex i sjøen og i telt og i skogen, og på do.

GODT BILLETTSAL: – Det går heilt strålande, det ryk veldig mange billettar no, så det er stor fare for at det blir utselt i år, sa festivalsjefen før det braka laus.

POLTIET PÅ UTKANT: – Vi har bemanna opp i tillegg til dei Utkant har leigd inn ekstra personell.

DRAUMEN OM SKJERJEHAMN: «Tusen takk for meg, Utkant 2019! Eg er heilt imponert av kva du hadde å by på!» skriv Strilen-redaktøren i dette synspunktet etter festivalen.

ARRANGØR-SKRYT: «Alkohol, sjø, båtar, bilar, steikande sol, tropevarme og 4500 menneske samla på ein holme; det kunne vore oppskrifta på ein katastrofe.»

SKRYT FRÅ POLISEN: – Det har nesten ikkje vore noko. Varmen har vel sitt å seier, lensmannen om politiloggen etter Utkantfestivalen.

12.400 PÅ UTKANT: – Eg har sjelden sett så mange smilande folk på ein plass, sa Viggo Randal etter festivalen var over.

MORGONDAGENS KYGO?: Barna på Utkant fekk lære å styre lyd og lys.

Strilen klarte også «å gå Instagram-nasjonalt» i løpet av Utkant-helga, om enn litt ufrivillig: