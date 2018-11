Det er Bergensavisen som har fått innsyn i søkarlista til stillinga som ny Skyss-direktør.

Atten søkarar

Tidlegare år gjekk Oddmund Sylta av og over i ei anna stilling stilling i fylkeskommunen. Då hadde han vore direktør sidan Skyss vart oppretta i 2007.

– Oddmund Sylta har gjort ein formidabel innsats gjennom mange år, og det vil eg takke han for, uttalte fylkesordførar Anne Gine Hestetun då nyheita blei kjent i sommar.

No har atten personar søkt på stillinga for å føra Skyss vidare inn i framtida. Blant dei er det også nokre lokale namn:

John Martin Jacobsen frå Meland. Han er seksjonsleiar i vegseksjonen i fylket.

John Fredrik Wallace har sidan 2016 vore næringsrådgjevar i Meland.

Pål Kårbø bur i Meland og er fylkesvaraordførar i Hordaland. Strilen skreiv om han i sommar då han gjekk ut av Kristeleg folkeparti (KrF) og melde seg inn i Høgre.

– Må søka jobb

– Eg har tenkt mykje i sommar, og følte det var viktig å ta ei avgjerd no når nominasjonsprosessen til neste val er i gang, sa Kårbø då.

Men eit par månadar etter var han tilbake i KrF.

No vurderer han altså å bli direktør i Skyss.

– Eg er i ein situasjon der eg aktivt må søka meg ny jobb. Eg kjenner at mitt engasjement og min kompetanse, knytt til kollektivtransport, gjer at eg meiner at eg har ein del å tilføra som direktør for Skyss, uttalar han til BA.