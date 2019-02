Camilla har vore kulturskulerektor i Meland sidan 2006 og ho gler seg til å ta fatt på den nye oppgåva.

– Det er ei stor oppgåve. Me skal byggja ein heilt ny kulturskule saman, seier Camilla.

Ho har alt merka at arbeidsdagane har blitt travlare.

Får felles søknadsfrist

Kulturskulen følgjer skuleåret og sjølv om kommunesamanslåinga ikkje skjer før i 2020, vil kulturskulane i Lindås, Meland og Radøy samarbeida tett alt frå hausten av.

Den første endringa skjer faktisk i april i år. Då får kulturskulane felles søknadsfrist og felles søknadsskjema.

– Søknadsfristen er 1. april. Då vil alle kunna søkja på alt av tilbod i dei tre kommunane. Det har vore muleg å velja eit tilbod i ein annan kommune tidlegare også, men då har ein sjølv måtta ta kontakt med kulturskulen i nabokommunen. No vert det mykje enklare å sjå det store tilbodet vårt, seier Camilla

Tre tydelege basar

Sjølv om noko vert endra, skal ikkje elevar og lærarar vera redde for at dagens tilbod skal forsvinna.

– Alver kulturskule skal ha eit desentralisert tilbod med tre tydelege basar. Det er dei same basane som i dag. Det vil seia Manger, Knarvik og Frekhaug.

Det er eit poeng som Camilla er opptatt av å få fram.

Ho får ein del spørsmål frå elevar som er redde for å mista tilbodet på sin skule, og ho vil gjerne beroliga dei som er bekymra for det.

Eit betre tilbod

I nokre tilfelle, der det er liten påmelding, kan det vera muleg å oppretthalda tilbod som ellers ville ha forsvunne ved å slå saman klassar på tvers av gamle kommunegrenser.

– Skulle det skje, vil foreldre og elevar bli varsla på førehand. Når me skal danna ein ny og større kulturskule, er målet at me skal utvikla den vidare slik at elevane får eit endå betre og breiare tilbod enn i dag.

Høg kvalifiserte lærarar

At kulturskulane i Lindås, Meland og Radøy alt er veldig gode, er det ingen tvil om.

– Sjå berre på lærarkreftene våre. Berre i Meland, som eg kjenner best, har 3/4 del av lærarane våre mastergradutdanning innan for det dei underviser. Me har også ein lærar med doktorgrad. I tillegg er lærarane dyktige utøvande musikarar og kunstnarar sjølv. Å utøva og halda utøvaren i oss ved like er eg sikker på gjer oss til betre lærarar, seier Camilla.

Musikk- og songundervisning utgjer i dag halvparten av undervisningstimane. I tillegg har kulturskulen eit godt tilbod innan dans, teater og visuelle kunstfag.

Feirar med framsyning

Kvaliteten og breidda kjem til å bli godt synleg på eit spennande arrangement i haust. Dei tre kulturskulane planlegg nemleg å feira seg sjølv og samanslåinga med ei stor framsyning.

– Då får me mulegheit til å bruka meir ressursar enn me normalt gjer på arrangementa våre. Eg trur det blir ei kjempeflott oppleving både for elevane, publikum og lærarane våre, og ein pangstart for den nye kulturskulen, seier Camilla Søderstrøm Tveit entusiastisk.