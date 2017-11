Gunslingers og Rotlaus spelar i Hordabøhallen

Arrangørane i Hordabø idrettslag melder at billettsalet har passert 600, og det går mot nok ein utseld novemberkonsert i Hordabøhallen. Dei tre føregåande åra har det vore Gunslingers og Lothepus, i år er altså sistnemnde bytta ut med Rotlaus.

– Det er første gong at desse to populære festbanda står på same scene, og banda lovar show, seier Frode Myking, som er dagleg leiar i Hordabø idrettslag.

Gunslingers er nok kjent for mange, men også Rotlaus har bygd seg opp som eit populært band. Med 600 billettar selde er det berre til å hiva seg rundt no om ein vil ha plass i hallen på laurdag.

– Det vil gå bussar rundt om i Nordhordland til Bergen etter konserten, og det vil og vera mogleg å parkera bubilen sin ved Hordabøhallen for dei som vil det. Me ønskjer velkommen til ein stemningsfull laurdag i Hordabøhallen, seier Myking.